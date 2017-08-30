〈南部〉台鐵枋寮往返新左營 增區間快車

9月6日開始列車改點
〔記者陳彥廷／屏東報導〕台鐵因應南迴鐵路電氣化工程，從九月六日開始列車將改點，新增新左營往返枋寮的區間快車，屏南民眾北上轉乘高鐵比最早的自強號還早，全程車資一○二元等同復興號，堪稱又快又便宜。
台鐵局指出，為方便屏南地區民眾到高雄左營轉乘高鐵，潮州往返枋寮間的四班區間車將延駛達新左營站，並增開潮州至枋寮間區間車二班，將可縮短通勤時段班距。
依據新時刻表，新左營至屏東列車班次平日由一百四十七班增為一百五十三班，假日由一百四十九班增為一百五十五班，強化台鐵與高鐵的轉乘。
比自強號還早發車 方便轉乘高鐵
這次改點最受矚目是首度增開高雄新左營往返屏東枋寮的區間快車，該列車於潮州以南到枋寮每站都停，潮州以北至新左營間只停靠屏東、九曲堂、鳳山、高雄等大站，速度比一般區間車快，車程僅約一個半小時。
車資102元 車程僅1.5個小時
新增的上行三○八二次區間快車早上六點二十二從枋寮發車，七點五十七分就抵達新左營，更方便民眾轉乘高鐵北上，除比最早的自強號還早，車資僅一○二元；下行所增開的三○八一及三○八五車次的區間快車亦同。
此外，台鐵局表示，南迴鐵路電氣化施工不易，須長時間淨空，從九月六日開始，除寒、暑假及三天以上連續假期及補上班週六外，週一至週四、週六晚間七點到隔天早上六點，從屏東潮州到台東區段停駛客運列車，採公路客運替代運輸。