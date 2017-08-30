〈台北都會〉網紅創業家勞檢挨罰開砲 北市勞動局反駁

2017-08-30

〔記者張凱翔／台北報導〕網紅知名創業家「我是崴爺」本名王明崴，以「沒背景、沒資金」從大學畢業後就連續創業，在卅七歲就以三家公司、年營業額四千萬成為台灣「微創業」典範，臉書粉絲頁按讚人數更高達十六萬人。昨王明崴在臉書發文，抨擊北市勞動局僅勞檢十分鐘就因他公司沒出勤紀錄罰他兩萬元，還「不給申訴機會」；但勞動局表示按勞基法規定備有出勤紀錄是基本要求，也有給王的公司意見陳述機會，一切依法行政。

王明崴從大學畢業就開始創業，在他出的書中自述，工作四年後他攢下人生第一桶金創業，在內湖開設首家火鍋店，六年開出四家店，最後雖以賠光開店所賺的錢收場，但他又於二○一一年東山再起，憑藉他工作累積的人脈，與友人合開廣告公司，短短五年，投資三家公司，年營業額達四千萬元。之後王將自己的經驗出書、開課，成為台灣「微創業」的代表。

王明崴在臉書自述，他的公司在幾週前突然被台北市勞動局稽查員勞檢，對方跟他說是例行性稽查並問他公司上班有無打卡，幾週後就收到兩萬元的罰單。王辯稱，他的公司不需要打卡是因為工時很彈性，就算真的要加班也都有給加班費，並非外界常稱的那種「慣老闆」，且公司員工颱風假、生理假都可以請得到，公司七年來流動率只有三人，大部分網友都留言王的公司算「幸福企業」，但也有民眾說違法被罰鍰是事實不用強辯。

勞動局回應，沒有出勤紀錄就是違反勞基法，跟公司是不是幸福企業沒有關係；王的公司其實也有事後「補上」出勤紀錄表，但因為那是事後補上所以並無任何證明效用，因此最後仍決定開罰。王對此回應，現在公司已經訂購打卡機，之後不會再發生類似情況。