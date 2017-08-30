〈台北都會〉《世大運開幕日》4警擋百人 敦北護欄形同不設防

2017-08-30

兩分局守區交界 被抗議者攻破

〔記者王冠仁、郭安家／台北報導〕世大運開幕當天，反年改團體從台北市敦化北路四巷竄出，突破該處警力與鐵馬護欄後，橫跨敦化北路朝小巨蛋進擊，進一步導致選手無法入場。警方內部調查，發現該處是萬華分局與大同分局的守區交界點，負責守衛的萬華分局只有兩名警力在該處警戒，加上另兩名大同分局警力，難以抵擋上百名抗議群眾，「形同不設防」。

萬華分局指出，世大運開幕當天，為避免反年改群眾攔阻總統車隊，大部分警力都派守到小巨蛋周邊路口。當晚近七點，總統車隊進入場館後，雖有部分抗議群眾離去，但仍有不少群眾佔據各路口叫囂，因此大多數警力仍留守路口避免群眾「回馬槍」。

不過，此時部分從路口離去的抗議群眾忽然聚集在敦化北路四巷處，彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固動手搬開鐵馬護欄，與群眾一同橫跨敦化北路跑到小巨蛋外抗議並與警方發生衝突。

當時警力發現無法攔阻，趕緊通報萬華分局長陳文智，但當支援趕到時，群眾已聚集在小巨蛋周邊抗議。

另外，根據市警局提出報告指出，警方在十分鐘內即控制現場，七點半恢復進場；至於為何沒沒入反年改團體高音氣笛？市警局則解釋，僅能由環保局派員現場監測噪音，如超過標準再開罰，往後將勸導民眾勿攜帶、並請環保局監測。而該報告並未提及當晚一位員警疏忽，導致警方鐵柵出現破口。