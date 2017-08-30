〈台北都會〉明年經濟發展多花92億 北市議員質疑效益

2017-08-30

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕台北市政府市政會議昨通過一○七年總預算案，將在九月送市議會審議；其中歲出計列一七四六．三二億元，較一○六年度大增八十八．七三億元，以經濟發展與社會福利支出項目占大宗，但藍、綠北市議員對此皆多有質疑，點名市長柯文哲應積極解決問題，投下去的錢要有效益，不要只是海市蜃樓。

根據北市主計處資料，經濟發展支出較一○六年度增加九十二．一九億元。國民黨市議員戴錫欽認為，市府編列大筆經費投資經濟環境，但是否有提出合理效益評估計畫或可行性報告，比較令人擔心，投下去的錢要有效益，不要只是海市蜃樓，待總預算案送來將仔細審視。

親民黨市議員林國成說，重點要看市府編列預算的實質內容，究竟可不可行，落實的對象為何，不能掛羊頭賣狗肉，如果內容太過畫餅充飢、天馬行空，議會絕對不因為市長是誰就放水，會好好進行評估。

戴錫欽則提醒，柯Ｐ上任近三年來，有關經濟成長投資在六都是敬陪末座，假如弄了一個生技園區，最後還是要有民間投資，但現行企業界與工商界對北市的經濟環境裹足不前，原因在於市長、人的因素，讓企業害怕跟市府打交道，這點若不解決，將會影響民間投資。

社會福利支出較去年增加四十七．三二億元，民進黨市議員王世堅則認為，社福支出都是必要的，但最迫切的幼教托育卻沒增加預算，柯Ｐ甚至在公開場合提到，公辦幼教大量辦，私幼會沒生意，顯示柯市府的幼教政策不符合社會需求。

社福多花47億 幼教托育卻沒份

王世堅說，目前人口負成長、出生率下滑，對年輕夫妻來說，生孩子不是問題，養孩子才是問題，也因此學校班級減少與流浪教師變多，市府應大量興辦公幼，解決父母的負擔，才是當前刻不容緩的議題，柯Ｐ上任快三年卻沒有積極去做，沒看到柯Ｐ的努力。