〈台北都會〉北市明年總預算出爐 差短近98億

2017-08-30

前年度決算有賸餘 不必舉債

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府市政會議昨通過一○七年總預算案，歲入一六四八．五五億元，歲出一七四六．三二億元，歲入歲出相抵，差短九十七．七七億元，為近五年最高，接下來還須經市議會審議。北市主計處長梁秀菊表示，連同債務還本一百億元，原本合計共需融資調度一九七．七七億元，但因前年度決算歲計仍有賸餘，就不需另外舉債。

第二預備金 仍編列12．5億

二備金部分，一○四年柯市府上任首年編列十五億元，雖被議會大砍，仍獲得史上最高的第二預備金十二．五億元，一○五年再編十二．五億元照案通過，今年同樣編列十二．五億元闖關。

經濟發展、社福支出 增加最多

梁秀菊說，一○七年度歲出較一○六年度增加八十八．七三億元，增加最多者為經濟發展支出，其次為社會福利支出、一般政務支出。其中仍以教育科學文化支出編列六○五．四八億元最多，占三十四．六七％；經濟發展支出編列三一一．五四億元居次，占十七．八四％；第三名社會福利支出編列三一○．九九億元，占十七．八一％。

梁指出，經濟發展支出較一○六年度增加九十二．一九億元，主要增加台北捷運系統土地開發基金與捷運公司編列償還捷運自償性債務經費分別為卅．七八億元及十一．三二億元、購置台北市南港生技產業聚落ＢＯＴ案所需用地五．二八億元、北投士林科技園區區段徵收範圍內抽水站及堤防用地補償費廿．○二億元、台北市市場發展基金十九．五○億元。

而社會福利支出增加四十七．三二億元，主要新增台北市六到十二歲兒童搭乘捷運提供優惠票價費用一．一五億元、兒童接種輪狀病毒疫苗費用○．五二億元、分級租金補貼新制補助低收及中低收入戶加碼差額一．五○億元等。

一般政務支出增加七．一二億元，主要新增辦理第七屆市長、第十三屆市議員及里長選舉經費二．七五億元、地籍資料庫集中共構計畫○．五五億元、消防局龍山分隊新建工程○．九七億元。

另一方面，歲入編列一六四八．五五億元，較一○六年度增加卅九．九二億元，主要新增台北捷運系統土地開發基金、捷運公司、台北市公教人員輔購住宅基金、市有財產開發基金及聯合醫院醫療基金盈（賸）餘繳庫數等。

稅收成長 106年歲入大幅增加

此外，主計處說明，一○六年歲入大幅增加，主要因地價稅、土地增值稅、房屋稅與使用牌照稅共增加三十三．五二億元。