〈台北都會〉新北107總預算較今年 成長5.79％

2017-08-30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一○七年度總預算規模近一千六百五十三億元，較上一年度成長五．七九％，主要是捷運相關經費增加逾五十六億元，包括因應新北大眾捷運公司將成立，增列投資三億元，捷運局副局長李政安說，捷運公司籌備小組已就未來營運規章等內容準備，未來近卅名人員將進駐淡海輕軌機廠的行控中心。

一○七年度總預算案，歲入一千五百．二五億元，較上年度增加一百零一．九二億元，增幅七．二九％，歲出一千六百五十三．七五億元，較上年度增加九十．五八億元，成長五．七九％，歲入歲出差短一百五十三．五億元，連同債務償還九百五十八億元，尚須融資調度一千一百一十一．五億元，較前一年度舉債一千一百零七．八四億元，增加約三．六六億元，再攀新峰。

歲入增加主要是稅課收入增加十七．九四億元，中央補助及協助收入增加十八．四五億元，以及平均地權基金賸餘繳庫卅．四億元、市有不動產作價收入增加廿五億元、都市更新基金繳庫四億元。

歲出雖以教科文佔總額卅四．二九％最多，成長的五．七九％主要是補助軌道建設發展基金增加五十三．○八億元，新增投資新北大眾捷運公司三億元，以及工務局補助公共建設用地基金增加廿五億元、水利局辦理前瞻基礎建設計畫六．一二億元。