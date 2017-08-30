〈北部〉愛丁堡藝穗節演出 「038」獲國際讚譽

2017-08-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕第七十屆國際知名愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）廿八日正式落幕，獲文化部甄選前往蘇格蘭參加「台灣季」的「莊國鑫原住民舞蹈劇」，以花蓮電話區碼「038」為主題，由廿名舞者透過當代舞蹈，陳述阿美族遊子思鄉之情與自我認同的過程，讓當地媒體大受感動，讚譽「迷人舞作，充滿著強烈情感！」

愛丁堡藝穗節台灣季團隊表現亮眼，曾獲選「台灣為建國百年系列經典人物─台灣之光」的阿美族編舞家莊國鑫，以花蓮阿美族群體樂舞為主體，與設計團隊歷時二年完成「038」作品，成功在藝穗節最佳評價節目評比中，拿下前六十五名表現成績，還被評為「週末最值得觀賞的舞蹈演出之一。」

任職於花蓮縣北埔國小的莊國鑫，二○○五年創辦舞團，免費提供舞蹈教學，幫助原住民孩子習「舞」尋找人生方向，歷年來所指導的舞蹈隊獲獎無數，還受邀到各國演出，目前組成「038」舞團的廿名舞者，全是自幼跟隨莊國鑫接受阿美族傳統祭儀舞蹈和當代舞蹈劇場訓練。

莊國鑫說，舞者們畢業後各自離鄉求學就業，仍定期返回花蓮排練與團訓，因有傳統樂舞訓練基礎和長期累積的默契，「038」舞者在藝穗節的表演中，呈現出難能一見的群體性，並以異於一般現代舞者的肢體質感，驚豔歐洲觀眾。

他強調，「038」的靈感取自花蓮電話區碼，舞作背景設定在返鄉列車上，雖從傳統舞蹈動作發展而來，但不直接使用原住民鮮明符號，希望能夠打破大眾對原住民舞蹈的刻板印象；另在服裝設計上，也特別選擇花蓮海水特有的淡藍灰色，並投影出台灣東海岸、花東縱谷平原及太魯閣等美景，除呈現遊子歸鄉之意，也試著讓旅人看見台灣。

「038」因在愛丁堡藝穗節大放異彩，也當場獲邀參與明年英國雪菲爾移民藝術節國際演出機會，蘇格蘭國家舞蹈中心藝術總監Morag Deyes更在最終場演出後，邀請莊國鑫討論未來藝術家駐村扶植發展計畫，期許能有更多機會把台灣藝術和原住民文化推向國際舞台。