〈北部〉公館國中美化舊桌椅 開學好心情

2017-08-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中舊校舍於暑假展開改建，學校教務處教師職員，發揮蝶古巴特美術技藝，把舊課桌椅妝添得五彩繽紛，作為學校閱讀圖書角及作業補強的桌椅，不僅讓閱讀學子心情愉悅，需作業補強的學生也有好心情。

公館國中教室老舊，部分被鑑定是危樓，慈濟基金會補助二億三千萬元，興建五十八間教室，老舊校舍於暑假展開拆除作業，預計十二月動工，工期三年；慈濟於重建過程期間，也提供學生上課的組合屋教室。

教師研習蝶古巴特 現學現用

校方於拆除前，進行大搬家，整理出部分多餘的舊課桌椅；校方原打算將這些舊課桌椅報廢，但考量原本規劃的閱讀圖書角也因工程拆除，教務處教職員遂加以活化，作為圖書角的閱讀桌椅，並運用校內辦理教師成長研習所學的蝶古巴特美術技藝，利用暑假兩週，通力完成六組蝶古巴特課桌椅。

教學組長傅尾蘭說，學校重建，辦公室搬遷，在校園內擺製這幾組桌椅，不僅美化校園，也讓處在重建期間的克難辦公環境，尋求一點生活的小確幸。

校長方麗萍說，教師經社團指導老師劉幸麗，都愛上蝶古巴特，此次舊課桌椅活化，教務處教職員不分男女，齊心投入；開學後，這些桌椅將作為學校閱讀圖書角及作業補強的桌椅，不僅讓閱讀學子心情愉悅，需作業補強的學生也能有好心情。