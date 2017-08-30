〈北部〉會勘浪漫台3線 交部次長：把珍珠串起來

2017-08-30

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕交通部次長祁文中昨天到新竹縣會勘「浪漫台三線」經典路線，縣政府提出總經費高達二十七億七千八百九十四萬元的計畫來爭取補助，希望藉由強化省道台三線沿線的交通、觀光硬體設施，讓這段台三線更添魅力。

讓台三線私房景點 像珍珠發光

祁文中說，台三線上有很多像珍珠一樣很有潛力的私房景點，現在要做的是把這些珍珠擦亮，然後藉由公共運輸、自行車交通串連起來，包括必要的轉運站、展演場，好讓這串珍珠在台三線上發光發亮，吸引更多民眾來參觀欣賞。

祁文中昨天上午先到竹東鎮的蕭如松藝術園區聽取簡報，隨後前往北埔鄉的鄧南光影像紀念館和金廣福公館、峨眉鄉的富興老茶廠和大自然文化園區參訪，他對這些景點的人文特色十分肯定，也希望能藉由提升公共交通服務品質，為這些景點加分。

硬體建設 竹縣爭取補助27億多

新竹縣政府針對台三線沿線的交通、觀光硬體建設需求，提出竹東轉運站暨旅客服務中心計畫五億元、漫遊樹杞林竹東之心交通提昇計畫十八億四千七百九十四萬元、峨眉湖流域觀光亮點計畫三億元、台三線周邊自行車道路網規劃建置計畫一億三千一百萬元等四項計畫，總爭取補助金額高達二十七億七千八百九十四萬元。

新竹縣政府文化局局長張宜真說，新竹縣台三線沿線的鄉鎮除了原本就有的濃濃客家人文風情，古蹟建築、繪畫、攝影、舞蹈、戲曲表演等各種藝術領域的表現也很亮眼，在硬體的交通建設提升起來後，文化局也會加強導入融合軟體方面的這些藝文內涵，讓台三線更加浪漫。