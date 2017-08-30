〈北部〉打造友善城市 21家寵物餐廳上路

2017-08-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府動物保護防疫處（簡稱動保處）今年開始推動寵物友善餐廳認證，全市已經有廿一家認證餐廳，動保處昨天舉行發表會，市長鄭文燦呼籲飼主用餐時必須遵守基本寵物公約規範，包含外出用牽繩、安靜有禮貌、定期要驅蟲、按時打疫苗和便便要清理。

每一行政區 都將有寵物公園

鄭文燦表示，市府規劃在每個行政區設置至少一座寵物公園，桃園區朝陽公園、經國環保公園都已完成設置，公園內有大狗、小狗遊戲區及人狗互動區，民眾可以解開狗鍊，讓寵物自由活動，未來會持續推動新的寵物公園；此外，為了讓動保政策落實到社區，市府也以區里為單位，每個里招募三至五位動保志工，目前已有一一五四人，今年也購置兩部動物絕育專車，深入區里社區舉辦宣導與絕育活動。

鄭文燦說，開放寵物進入餐廳所要面對的困難比想像得多，舉凡「狗狗吵架調停」、注意狗貓不能吃的食物類型、未牽繩狗狗到處「留記號」等問題多多，因此在開放寵物進入的同時，飼主也必須遵守餐廳的規範及基本寵物公約，已經完成認證的廿一家餐廳各有特色，對寵物都持開放、包容態度。

落實飼主責任教育 市府將辦講座

動保處長陳英豪表示，隨著動物友善城市計畫的推廣，飼主責任教育的落實也勢在必行，年底前會辦理四場講座及相關活動，邀請動物行為訓練師、獸醫師及寵物營養師講解帶狗狗外出所需要注意的事項。

廿一家寵物友善餐廳名單如下：8Code鬆餅、Big Mouth Woman餐廳、CAFE食堂KENKEN、COFFEE OKANE、Love in Cafe’樂飲咖啡、Miss Sandy’s蜜絲蒂手工烘焙小舖、溪堤café、Olive橄欖花園餐廳—牛仔好忙炙燒牛排、S&D咖啡文化店、不拉花D’coffee、日和、林可可家的牧場、卡爾飛coffee bar、香草蛋糕舖、酒窩、食。光機 Food Machine、晨曉好食、甜樂園—歐菈兔、過日子咖啡、陽台咖啡及澗水瀾。