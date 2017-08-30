〈北部〉花東鐵路新自強隧道 下月單線通車

2017-08-30

賀陳旦視察 保衛前瞻預算

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東鐵路新自強隧道本月十六日完工，九月底前隧道西正線率先通車！目前花東雙軌化僅完成四分之一路段，後續一一○公里納入前瞻基礎建設的軌道建設，交通部長賀陳旦昨天被問到「前瞻軌道預算卡關」？他強調，正進行預算保衛戰，並認為花東雙軌化的部分，大家不該有不同意見。

賀陳旦昨由鐵工局長胡湘麟等陪同，到花東線瑞穗至三民間的「新自強隧道」視察，並搭乘鐵路工程維修車進入長二．八二公里的隧道內部瞭解現況。他說，新自強隧道曾是電氣化工程中最困難的部分，完工代表花東線雙軌化工程，技術上最大的不確定性已經克服。

他說，花東線全線單軌改善為雙軌化後，不會只節省時間，還會加強效率，軌道容量可以提升三十到五十％，班次提高就可改善一票難求的花東鐵路問題；接下來政府將加速改善花東聯外交通，落實蔡總統政見。

前瞻基礎建設在立院遭到杯葛，針對東部居民擔心花東鐵路全線雙軌化是否受影響？賀陳旦強調，黨籍委員都努力進行預算保衛戰，他強調「花東雙軌化的部分，大家不應該有不同意見」。

9月20日、21日切換軌道

鐵工局長胡湘麟說，新自強隧道屬「花東鐵路電氣化暨瓶頸路段雙軌化計畫」，工程穿越舞鶴台地時遭遇沉泥層地質，歷經七年多努力，本月十六日完工，緊接著展開各項檢查作業，第一階段預計九月廿日跨廿一日凌晨將切換軌道，新自強隧道西正線會率先啟用。

鐵工局表示，花東鐵路瑞穗至三民段的雙軌化，全長九．二五公里，第一階段的隧道西正線通車後，第二階段預計明年六月底前完成東正線工程，使花東鐵路已雙軌化路段，將達到四十．八五公里，是花東線全線一五○．九公里的廿七．一％，還剩餘一一○公里尚未雙軌化的路段，則納入前瞻基礎建設的軌道工程中，目前綜合規劃中，鐵工局將加速進行包括環評等作業。