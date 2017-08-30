〈北部〉湖口私娼寮違建已拆 廢棄物3週未清

2017-08-30

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣政府大刀闊斧，七日將湖口鄉「榕樹下」私娼寮違建拆除完畢，但迄今過了三個星期，大量營建混合物仍堆置現場，鄉公所獲報有人開始亂丟垃圾，擔心「破窗效應」擴大，影響市容觀瞻，建請縣府儘快處理，也避免遭百姓質疑。

交給地主善後 縣府：週五協調

縣府秘書長蔡榮光表示，針對湖口私娼寮的違建執法，工務處僅執行強制拆除，所產生的營建混合物，由土地所有人負責；因此，縣府已行文給違建物地主，包括軍備局、國有財產署、退輔會及水利會等四個單位，預定九月一日召開協調會，與縣府相關局處討論善後事宜，初估營建混合物至少要上百萬元來清除、處理，縣府希望清理後規劃成公園綠地。

湖口鄉長林志華表示，鄉公所配合縣府查報私娼寮違建，地方也肯定縣府拆除違建的魄力；但連日來接獲村長和鄉親抱怨，違建拆除後的廢棄物，迄今已過三週還不見處理，現場髒亂且塵土飛揚，還被不肖人士亂丟垃圾。

有鄉親說，竹北、新埔往來湖口的一一七號縣道沿線，都可見公所設置禁止亂丟垃圾、廢棄物的警告牌，政府執行公權力卻未做好善後，實在諷刺！

林志華說，現場營建混合物粗估至少要一、二百輛車次來清運，不但有礙觀瞻，由於勝利路和榮光路是新竹工業區主要幹道，車流量大，堆置三週還未清，已讓不少用路人留下負面觀感；因此，鄉公所在日前的道安聯席會報上，建請縣府儘快處理。