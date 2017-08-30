〈北部〉苗縣至去年底負債650億 六都以外全國最多

2017-08-30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會第十八屆第十五、十六次臨時會昨天開議，苗栗縣政府至去年底仍負債六百五十億元，舉債額度是六都以外縣市排名第一；若以長、短期債務未償餘額債務比率而言，則為全國第一。

監察院審計部苗栗縣審計室簡報一○五年度苗栗縣總決算審核報告，指出苗栗縣政府總決算雖十八年首次出現賸餘，但自籌財源收入仍是近五年來最低，公共債務未償餘額降幅有限，公款延宕支付情形仍然嚴重，亟待加強開源節流，以提升減債成效。

縣府自有財源 近五年來最低

苗栗縣政府主計處長陳榮貴回應，主要是近年來因為整體經濟發展活絡度降低，房地產交易量自一○四年起即呈現下降趨勢，因而一○五年土地增值稅即較一○四年減少三點一億元；另財產處分收入亦較以往年度為少，致整體收入為近五年來最低。

陳榮貴說，苗栗縣至去年底為止，一年以上公共債務未償餘額為二百二十六億元，一年以下未償還約一百六十四億元，苗栗縣府跟專戶及積金調借約一百四十四億元融資平台及應付款積欠一百一十六億元，仍負債六百五十億元，比前年減少了二十六億元。舉債額度是六都以外縣市排名第一，若以全國縣市來論是第六名。

苗栗縣審計室報告指出，苗栗縣至去年底，一年以上及未滿一年公共債務未償餘額合計三百八十九點五億元，債務比率仍分別高達七十二點二％及八十一點一三％，遠超逾公共債務法規定五十％及三十％之債限。此外，歲出預算仍有社會福利支出及共同性費用編列超逾標準情事，有待檢討調降。

審計室也指出，苗縣府推動多項重大促參建設，其中不乏是民生議題攸關之重大投資案，迭有終止契約情形，如後龍遠雄醫療園區及客家桃花園計畫案等，不僅有負民眾期望，亦折損政府形象。

審計室建議苗縣府未來應建立專家諮詢、審議機制，事前審慎進行合法性、可行性評估，確立正當性基礎，避免簽約後遭致圖利財團非議。

缺乏開源方案 議員批沒改善

民進黨苗栗縣議員陳光軒抨擊說，苗栗的財政改善只是表面，苗縣府預算較往年少編，歲出編列也比歲入少至少十億，支出自然較往年減少，產生賸餘是必然的，但缺乏開源方案也沒執行償債計畫，縣營事業也沒賺什麼錢，何來改善財政？

陳榮貴指出，苗縣府將依各方建議意見，由各相關單位研擬可行性作法，盼短期內開創額外財源挹注縣庫；另節流部分將持續檢討各項支出，撙節非必要及迫切經費，以發揮資源最大效益。