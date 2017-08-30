〈北部〉八德三號社會宅 合併兒四公園規劃

2017-08-30

昨上網公告招標

〔記者鄭淑婷／八德報導〕位於八德區的「八德三號」社會住宅基地昨天上網公告招標，將結合兒四公園整體規劃開發打造公園化的社會住宅社區。市府住宅發展處表示，標案將採最有利標決標，統包工程採購金額約廿四億元，預計興建至少五七五戶只租不售的社會住宅。

市政府規劃興建十處社會住宅、共約四千戶，包括桃園區「中路一號」、「中路二號」、「中路三號」、「中路四號」；八德區「八德一號」、「八德二號」、「八德三號」；中壢區「中壢一號」；蘆竹區「蘆竹一號」、「蘆竹二號」。其中「中路二號」、「八德二號」已開工，「八德三號」昨上網招標。

住宅發展處指出，「八德三號」基地面積為九八六○平方公尺，基地方正、施工動線良好，基地位置臨五十米豐德路，靠近國道二號大湳交流道、國道三號大溪交流道以及捷運B16/G01站，步行可達八德區公所、八德國中、國小、八德公有零售市場及興仁花園夜市，生活機能十分良好。

住宅發展處表示，「八德三號」周邊還有興豐公園、建德公園、豐德公園及茄苳溪自行車道，開發時將合併兒四公園進行整體規劃，也是目前唯一合併公園開發的社會住宅，透過開放空間結合公園景觀意象，打造宜居、有尊嚴的居住環境。

此外，「八德三號」將是兼具公園化的綠建築，規劃有一房、二房、三房等多元房型，可滿足不同家庭人口的需求，另設置日間照護中心、幼兒園、社團關懷據點等社會福利設施。