〈北部〉2萬多學生危樓上課 家長怕怕

2017-08-30

181棟校舍待補強、拆除

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市審計處長林建志昨天在市議會，進行市府去年決算報告指出，全市至去年底待拆除及補強的公立學校建築達九十九棟，其中三棟需拆除；市府教育局指九十九棟當中已修繕完成四十八棟，五十一棟仍待施工，但今年又評估新增一三○棟老舊危險校舍，其中一一八棟採耐震補強，十二棟需拆除；總計未完成整修、拆除的老舊危險校舍達一八一棟，造成二萬四四六五名學生得在危險校舍上課。

教育部同意補助11.5億

教育局表示，補強及重建費用約廿億元，教育部已同意補助十一．五億元，餘由市府於今年起分三年編列。然而，高中以下學校今天就開學了，卻有如此多的校舍處於危險狀態，讓許多家長為學生的安全捏把冷汗。

審計處報告指出，教育部補助市府辦理「民國一○二至一○五年度加速國中小老舊校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫」，可用預算四億九千萬餘元，但執行率卻僅卅一％，全市二四九所中小學校當中，未領有使用執照且尚在使用中者，計有一一二校、四四四棟建物，其中至去年底已辦理結構耐震能力詳細評估者二三八棟，評估結果建議應予拆除三棟、應補強者為二○二棟，但至去年底僅有一○六棟完成補強，三棟未拆除、九十六棟未補強，總計七八五個教室、二萬四四六五名學生必須在危險校舍上課。

報告另指出，一○六年度以後又評估出一三○棟國中小校舍尚待補強改善，所需經費約八億元，市府未來應加強校舍結構補強或拆除計畫預算執行的管考作業，儘速趕辦各項工程。

列應拆除校舍 均已封閉

教育局對此表示，「民國一○二至一○五年度專案」，前兩年多為設計發包階段，目前已經陸續發包施工中，九十九棟待拆除及補強的建物，已有四十八棟完工，目前有五十一棟仍在施工中；教育局強調，被列為應拆除的危險校舍均已封閉，不會讓學生在危險環境上課。

由於「民國一○二至一○五年度專案」中，四四四棟建物只評估二三八棟，另二○六棟列入一○六年專案，教育局今年進行評估又增加一三○棟老舊危險校舍，其中一一八棟將採耐震補強，而十二棟需拆除者，除了內壢國小一棟教室無需重建，其他十一棟老校舍拆除後都將重建。