〈中部〉台中歷史建築帝國製糖廠活化 打造產業故事館

2017-08-30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕已有八十二年歷史的台中市歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，見證台灣糖業發展史，市府規劃再利用做「台中產業故事館」，廿九日原樣修復工程動工，市長林佳龍指出，將串連城中城再生、綠空鐵道等，成為台中重要的歷史地標。

台中市文化資產處指出，位於東區的「帝國製糖廠台中營業所」一九三五年創建，日治時期做為帝國製糖株式會社台中營業所，戰後成為台糖公司台中辦公處，一九九○年代停產並逐年拆除，營業所是全區僅存的日治時期建築，因具工業發展及專賣制度的歷史意涵，二○○七年七月登錄為歷史建築。

文資處表示，帝國製糖廠占地約六公頃，營業所修復後室內面積約四百六十坪，戶外有一處生態湖，為保存產業文化，市府以區段徵收規劃帝國製糖廠修復及景觀公園興建工程，昨日以屋頂掛瓦儀式象徵修復再利用工程開工。

林佳龍說，台中是因縱貫線鐵路通車而誕生的城市，日治時期後火車站的米糖經濟，提供前站工商發展基礎，帝國製糖廠是當年保留下來非常重要的歷史建築，未來修復後將定位為「台中產業故事館」，成為認識台中起源的活歷史建築，帝國製糖廠更將成為台中非常重要的歷史地標。

負責規劃的建築師謝文泰指出，帝國製糖廠台中營業所具日治時期中後期建築元素由具象轉抽象的特色，象徵建築開始步入現代化；該營業所結構保持良好，主要修復屋頂等處，將遵循古法、技術和材料修復，並引入新式設計，新舊並蓄展望未來。

搭配生態湖 增建湖濱餐廳

未來除營業所修復，另增建湖濱餐廳等服務設施，全區有水域、廣場、舞台、步道和森林，預計明年底完工，後年正式營運；將串連火車站、綠空鐵道軸線、鐵道倉庫群、秀泰影城、建國市場，打造兼具生態休閒的東區綠心。