〈中部〉增消防設施 草屯台灣演藝坊可望重啟

2017-08-30

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮「台灣演藝坊」是公共造產金雞母之一，因沒有消防設施，兩年多前終止與歌廳秀租約，經變更使用及消防設施計畫送審，消防設施和室內裝修工程近日動工，預定年底完成，公所表示，已有多名業者接洽表示有意承租，未來可再為鎮庫增加收入。

由草屯青少年活動中心變身的「台灣演藝坊」，民國一○二年由黃西田、康弘等人，以每月十九萬五千元的租金，向公所承租作為歌廳，每天演出三場，帶來許多遊客，讓對面的台灣工藝園區的遊客量大增。

由於該中心沒有灑水等消防設施，在消防局接連開出罰單後，公所在民國一○四年二月與業者終止合約。兩年多來，公所申請變更使用，改為「多目標使用」，消防設施計畫也分別送內政部消防署和南投縣消防局審查通過，兩項工程已發包並開始施工。

鎮長洪國浩表示，這兩項工程預定在年底完工，若通過檢查後，即可重新啟用。而該廳因為座位多，演藝設備完善，已有多名歌廳秀業者前來接洽，希望能承租再開設歌廳。

洪國浩也說，台灣演藝坊後方是植物公園，隔壁是體育館和游泳池，是民眾休閒運動的好去處，而這幾個場館外的人行道和廣場，晚上沒有照明設備，為了讓更多人能在晚間安心出入，將加裝照明設施，給予民眾明亮和安全的環境。