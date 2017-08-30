〈中部〉管樂隊行進表演 二水國中生築夢

2017-08-30

努力被看到 獲蕭敬騰贈戰鼓

〔記者顏宏駿／彰化報導〕師鐸獎老師帶偏鄉小校管樂隊築夢！去年三月，彰化縣管樂隊大賽登場，冠軍隊伍推出由廿六名隊員乘坐的「海賊王巨船」，讓所有隊伍瞠目結舌。當時成軍才五年的二水國中管樂隊，看到傻眼，「我們什麼時候才能像他們一樣」，帶隊老師楊傳峰安慰學生「那不是我們的Style」。賽後，楊傳峰帶著隊員到中台灣做無數次快閃表演，還成就二水鄉首度為管樂表演而封街，他們的努力被「關懷台灣文教基金會」看到，剛好蕭敬騰的「戰鼓」捐出，透過「關懷台灣」，二水國中管樂隊獲得老蕭的戰鼓，羨煞管樂迷。

師鐸獎老師楊傳峰分享心得

帶隊老師楊傳峰是二水國中創校以來第一位獲得師鐸獎的老師，昨天受社頭鄉福井食堂、真姐驛站之邀，分享他的教育心得。

他說，「城鄉差距」永遠都在，學校原本就有管樂隊，他心中一直想要這支樂隊提昇為「行進管樂隊」，只是二水國中是偏鄉小校，「人才單薄」，戰備又不足，他帶學生到嘉義市管樂節「親臨現場」，學生異口同聲說「酷」，開啟該校行進管樂的歷史。

一步步累積實力就是教育

楊傳峰強調，學習是一種「由內而外」，一定是「你想要」，而非被迫，管樂隊學生很不容易，明明不被看好，卻仍努力地練，一步步累積自己實力，「這就是教育」，要他們自己願意、自己承擔，教育者只是帶著學生，注意他們會不會走偏或沮喪的時為他們打打氣，他們可能作夢都想不到，努力練團之餘還能獲得「蕭敬騰的爵士鼓」，也許五十年後，這些孩子會跟孫子說，「恁阿公，那時候就是走在二水街上，打的就是蕭敬騰專有的戰鼓」。