〈中部〉集集普度好兄弟 芭比鋼管秀上供桌

2017-08-30

〔記者劉濱銓／南投報導〕農曆七月，許多廟宇都在普度好兄弟，而在南投縣集集鎮的大眾爺廟普度則相當特殊，今年以邀請好兄弟到普度場好好放鬆一下為主題，利用熱鬧的假人踩街遊行，營造歡樂氣氛，還有芭比鋼管秀、兒童樂園、仿古迷你三合院等，讓各路好兄弟，可以參與歡樂的普度嘉年華會。

娃娃穿著清涼 廟方說純娛樂

今年大眾爺廟的普度儀式，供桌上有以小假人布置的神轎隊伍，有的展示踩高蹺，有的表演老揹少，還有吹嗩吶當前導，甚至有芭比娃娃濕背秀，每個娃娃都火辣無比，穿著清涼大跳鋼管舞，好身材一覽無遺，讓人看得臉紅心跳。

大眾爺廟備310桌 假人神轎踩街

廟方表示，今年準備三百一十個普度桌祭拜好兄弟，安排假人神轎踩街隊伍，盼讓好兄弟可好好享用、熱鬧一番，藉此欣賞各式遊行表演，並有「特別」的芭比娃娃鋼管秀，每個娃娃服裝、造型、姿勢各異，甚至大露事業線等，讓到此的好兄弟可以一飽眼福，至於服裝有些暴露，則只是娛樂性質，希望外界輕鬆看待就好。

仿古迷你三合院 還闢兒童樂園

而吃飽喝足、看完表演後，普度場還有特製的仿古檜木迷你三合院，裡面的門栓、桌椅、擺設一應俱全，要讓好兄弟在農曆七月間，可以住在宛如大戶人家的宅院裡，免於在外流浪漂泊，好好在此休息，避免在外調皮搗蛋，減少民眾困擾。

廟方也說，針對嬰靈等孤魂野鬼，還開闢兒童樂園，其中的象棋、軌道車、大富翁等玩具，希望能安撫亡靈，盼各式用品可以滿足好兄弟，透過普度布施，讓各路遊魂、冤親債主可以安息，也祈求鎮內民眾合境平安。