〈中部〉（雲林）口湖底渣有雜物 環署允載去處理

2017-08-30

〔記者陳燦坤／口湖報導〕口湖鄉焚化廠底渣問題難解，環保署長李應元昨天南下處理，民眾拿出現場取出的雜物，質疑是未經處理的底渣，將造成附近水產受到污染，李應元同意一個月內將這批有問題底渣再運回處理廠重新處理，但對於鄉民不得再運回口湖要求，未做具體承諾。

口湖鄉公所爭取八千萬元的垃圾轉運站改善，環保署同意先補助四千萬整地計劃，李應元昨到場勘察，反堆置垃圾底渣的群眾及民意代表到場抗議，儘管縣府邀專家測試底渣經過處理沒有毒性，但縣議員蔡孟真及黃文祥仍認為垃圾轉運站不適合設在現址，他們強調，轉運站周遭都是農田、魚塭，距取用水源尖山大排相當近，萬一水源遭污染，農漁災損將擴大。

多位民眾將從底渣堆中取出的廢電池、鐵片還有小馬達等拿給李應元看，怒斥這批底渣並未經過處理，根本不能做為資源再利用產品，李應元同意一個月內清走處理，但面對蔡孟真要求不得再運回來，李應元反駁「沒有這麼說」。

口湖鄉長林哲凌無奈表示，口湖鄉從去年十一月到今年八月底，委外產生的底渣已高達五千餘噸，現在僅運回二千餘噸，為將這些底渣變成再生能源，經固化處理可製成人行道路磚及消波塊，起碼可以化解一部分壓力，短期內他也不贊成底渣運入轉運站，但面對委外理處理縣巿要求運回時不得不考慮妥協。