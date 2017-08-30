〈中部〉（雲林）湖山水庫兼顧保育 林全︰開發典範

2017-08-30

5年內輔導農業設施2千公頃

〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕行政院長林全昨南下雲林視察，他表示，政府五年內將輔導二千公頃的新設農業設施，改善農業作業環境、提升青年返鄉務農的意願；另台灣未來所有開發行為，都會兼顧環境生態保育，讓開發與環境共存共榮。

另針對內閣改組與啟用核二廠運轉等傳聞，林全強調九月內閣沒有改組的打算，同時重申目前核二廠沒有運轉的任何考量，未來如果電力供需出現缺口，行政院將再找替代電力。

林全昨日前往蔬菜重要產地西螺，了解農民黃浚宏的農場災後重建現況，他指出，台灣若要縮小城鄉差距、發展新產業、發揮在地經濟，農業角色非常重要，政府要讓青年認為農業是有發展前途的產業，吸引青農返鄉。

林全表示，為了提升年青農民返鄉務農，農委會訂出專案，讓青年農民年收入達一百二十萬元，三年之後達到一百八十萬元的目標，讓青年成為專業農民，帶動台灣農業的發展。

林全等人隨後前往湖山水庫視察，他推崇湖山水庫在生態保育努力，兼顧開發與生態保育，為台灣建立新的開發典範。

林全指出，湖山水庫是透過民間與政府成立生態保育執行委員會，讓水庫與生態保育及人文能完美結合，這是國內水庫工程開發首例，也將成為未來開發行為典範，未來包括彰化縣風力發電場域也會遵循這個模式，兼顧環境生態保育。

加速下游管線工程少抽地下水

林全指出，湖山水庫供水範圍含括雲林、彰化、嘉義，可有效減少雲林地下水抽取，減緩地層下陷，水利署與自來水公司須加速蓄水及完成下游管線工程，讓水庫功能及早發揮，讓民眾不缺水、喝好水。

經濟部表示，湖山水庫現已完成第二階段水位提升，有效蓄水量一一○五萬噸，明年汛期蓄水達滿水位五○八五萬噸，另在前瞻基礎建設水環境建設中，也納入湖山水庫第二原水管工程，讓水庫擁有第二套取水備援系統，可增加每日最大八十六萬噸輸水能力，提升水庫永續經營、供水穩定及防淤排洪功能。