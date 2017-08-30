〈中部〉BRT仲裁 中市府應付機電廠商1.8億

2017-08-30

市府：不排除司法訴訟

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府與BRT機電廠商產生履約爭議並交付仲裁，台灣營建仲裁協會的商業仲裁結果出爐，市府應給付一億八千多萬元給機電廠商；交通局長王義川說，尊重仲裁結果，將與機電廠商協商付款，若協商不成，市府不排除進入司法訴訟。

前市府於一○二年六月與BRT施工廠商華電聯網有限公司簽訂「台中市快捷巴士（BRT）藍線CL03標機電系統工程」契約，但BRT已自一○四年八月升級為優化公車。

王義川表示，前市府未經驗收就啟用設備，新市府上任後與廠商產生履約爭議，雙方於今年一月進入仲裁，歷經半年四次仲裁詢問會，台灣營建仲裁協會八月十七日公佈仲裁結果，市府應給付一億八千多萬元給BRT機電廠商。

王義川說，雙方進入仲裁的主要爭點是BRT於一○三年八月試營運時，前市府即先行使用機電設備，衍生後續設備維護保管權責爭議，及與廠商對於契約規定驗收前應辦測試認知歧異 。

王義川指出，廠商主張市府於先行使用時，就應辦理驗收起算保固，但新市府基於當時設備功能未完成建置且未經測試穩定，尚未達驗收條件，要求廠商應完成契約規定辦理測試後，才同意驗收，驗收過程有部分設備損壞，雙方因保管維護責任無法取得共識，導致驗收無法完成。

王義川表示，市府與廠商先前已進行多次協商，仍無法取得共識，雙方才依契約合意交付仲裁，對於仲裁結果市府表示尊重，也會在原契約金額五億零九百萬元範圍內給付廠商應得費用，並在合法範圍內給付，以確保廠商權益，對於可使用的機電設備也會繼續使用，不會有設備閒置的情況發生。

交通局說，台中BRT機電標總預算五億零九百萬元，市府已給付廠商三．二億餘元，還有約一．八九億元未給付。