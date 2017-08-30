〈中部〉延宕20年 溪頭供應自來水有譜

2017-08-30

和雅村自來水供水延管工程動工

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕在民進黨、國民黨兩黨立委鞭策、監督下，南投縣鹿谷鄉和雅村自來水供水延管工程，延宕二十年後，終於發包動工，不但為「溪頭特定風景區全面供應自來水計畫」，成功跨出一大步，且最快明年元月起便可開始供水，一圓地方民眾想要飲用自來水的夢想﹗

溪頭林相幽美、生態資源豐富，是炎炎夏日的避暑勝地，儘管當地觀光飯店、旅宿、餐飲林立，每年吸引絡繹不絕遊客，但卻無自來水可飲用，尤其，入冬枯水期到來，當地內湖、和雅兩村近二千位居民便飽受缺水之苦，民怨四起。

埋設管線 施設四處加壓站

自來水公司竹山營運所指出，二十年前，水公司、縣府、台大實驗林管處等相關單位，便與地方民眾達成溪頭特定風景區全面供應自來水的共識，但最近才在立委許淑華、蔡培慧等人協助下，陸續解決供水設施所須的土地、經費等問題，讓供水計畫得以付諸實現。

該計畫區分近程、中程、遠程三個目標，近、中程目標以「鹿谷鄉和雅村自來水供水延管工程」為主，除了埋設長達五千多公尺管線外，也要施設四處加壓站及蓄水池，另設有排氣閥十五座、消防栓三座、電動抽水泵八座等多項設備，採「由下往上送」模式，從鹿谷淨水場高壓加水供應內湖、和雅兩村居民飲用。

遠程目標 溪頭設一座淨水廠

而遠程目標則是於溪頭再設置一座淨水廠，台大實驗林管處目前也同意配合提供用地，屆時完工，供水模式將調整為「由上往下送」，除了節省發電輸送等相關成本，也可達到互補作用，避免因設施故障無法供水問題發生。

自來水公司竹山營運所說，溪頭全面供水計畫所須經費約二億多元，將來全部完工後，溪頭自來水飲用問題也將徹底解決，若供水延管工程能在今年底如期完工，給予當地居民二○一八的新年大禮，便是以自來水替代山泉水的新生活。