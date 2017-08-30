〈中部〉《新聞分析》草率514字 議員嘆不受尊重

2017-08-30

記者林宜樟／特稿

嘉義縣政府二○一八年台灣燈會經費墊付案，昨天「照往例」經縣議會臨時會聯席審查通過，多名議員質詢雖以附件僅三頁而要求退回，但席次少勢力小，終究無用，預料此案「照往例」將在臨時會三讀通過。

縣議會近年審議縣府各項重大議案，幾乎都照案通過，去年曾退回「嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例草案」，屬難得一見，平常議事審查形同「發言大會」，議員各自發聲表態後議案過關，縣府頻喊財政困難，議會卻對總預算案連續五年一毛未刪，難怪議員吳思蓉昨嘆「議會被縣府看衰小」，鄉親早有質疑「難道真的找不出可刪除的一塊錢」？

縣府這一墊付案的提案案由、說明及辦法內文共二百一十八字，附件一的項次、類別內文共七字，附件二的項目、備註內文共二十八字，附件三的工作項目內文共二百六十一字，合計五百一十四字，三億一千萬元除以字數，每字約六十萬三千一百一十三元，相當於一輛國產轎車價格。

本案「天價、昂貴」，縣府雖稱已在會前會簡報，但議員要求提供各局處向中央政府提報的補助計畫項目、經費及內容，先前簡報並未呈現，聯審也未補送，草率作為令人搖頭。

議會現有三十四位議員中，泛藍僅十二位，泛綠二十二位而穩定過半，府會長期「和諧」，難怪縣府自恃提案「一定會過」，害議會陷於橡皮圖章形象。

府會和諧絕不等於「散漫」，數億元怎樣編列及使用，議員、縣民都有知的權利，縣府不僅須提供議會資料，甚至應循國際潮流及蔡英文總統念茲在茲的「開放政府」理念，將資料上網公布，讓各界瞭解並接受檢驗。