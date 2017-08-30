〈中部〉嘉縣燈會3.1億墊付案 僅送審4頁資料

2017-08-30

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣議會第十八屆第十六次臨時會昨天聯席會審查縣府提案，「二○一八年台灣燈會在嘉義」三億一千萬元墊付案爆爭議，多位縣議員質疑，縣府提供資料僅有三頁（實為提案一頁加附件三頁共四頁），沒有計畫內容及中央補助款核准公文，如何證明經費能到位？墊付案通過後，若中央未核准補助，縣府是否又要舉債？要求退回重審。

縣府︰會補齊計畫與公文

聯審會主席、縣議員陳柏麟協調後裁示，請縣府局處今、明天將公文補齊，此案通過聯審，保留縣議員李國勝、詹琬蓁、吳思蓉及王啓澧於九月一日二、三讀會的發言權。

嘉縣府財政稅務局長簡世明答詢時說，燈會經費不會舉債，各局處提案爭取中央補助款七千五百萬元，已獲核定四千四百多萬元，其餘審慎樂觀；縣府主計處長陳明儷表示，八月二十五日曾在議會進行說明會，因此提案時未詳附墊付案資料，會請各局處提供並補齊計畫及公文資料。

縣府籌辦明年台灣燈會，總經費五億五千萬元，包含廢棄物清除處理基金五千萬元、平均地權基金二千萬元、燈會專戶一億二千萬元（含環境教育基金三千萬元、環境污染防制基金四千萬元、民間贊助五千萬元）；三億六千萬元為公務預算，縣府自籌二億八千五百萬元，中央補助款七千五百萬元，其中，縣款二億四千三百萬元及中央補助款六千七百萬元，因今年未及編列預算，昨提墊付案。

部分議員不滿 聯審仍通過

詹琬蓁批評，台灣燈會墊付案資料僅三頁（實為四頁），中央補助款核定公文、計畫及預算明細表闕如，如何審查？吳思蓉質疑，縣府一直把議會「看衰小」（台語，意指瞧不起）；李國勝詰問，若墊付案通過，中央補助卻沒下來，是官員要付錢？縣議員何子凡也認為，縣府提案未附詳細計畫及公文，是不尊重議會。