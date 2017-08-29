〈南部〉8蛋雞場驗出芬普尼 追查販售來源

2017-08-29

〔記者楊金城／新營報導〕台南市有八處蛋雞場被驗出含農藥芬普尼的雞蛋，台南地檢署昨指揮台南市刑警大隊會同台南市動物防疫保護處追查芬普尼違法販售來源，另南市動保處對違法使用芬普尼的蛋雞場也將依違反動物用藥品管理法開罰六到三十萬元。

包括西港西興、信友、白河廣福、下營沈素貞牧場、北門錦湖、佳里海澄、將軍宏佳、太昌等八處蛋雞場，上週被驗出問題蛋後，並都申請複驗雞蛋，到昨天為止，除了廣福的複驗結果尚未出爐，其它七場通過複驗「未檢出」芬普尼。動保處處長吳名彬說，蛋雞解除移動管制，可重新生產雞蛋，但之前封存的問題蛋須銷毀堆肥。

八牧場中有兩家是同一業者，七位業者昨天被通知到南市刑大說明，釐清芬普尼的來源，追查有否農藥販賣業者涉及違法販售芬普尼給蛋雞場。

市刑大和動保處查扣三瓶合法品牌但已過期的芬普尼，另有二瓶未貼標籤（俗稱白牌）的可疑偽藥。

蛋雞業者大多宣稱不知芬普尼不能使用在雞場，也有的堅稱未使用芬普尼，警方和動保處主要釐清蛋雞場使用的芬普尼是合法品牌或白牌，是跟農藥行購買使用？或有業務人員來銷售？

動保處說，蛋雞場使用芬普尼如查明屬實，可依違反農藥管理法、動物用藥品管理法處罰，從重將依違反動物用藥品管理法可處六到三十萬罰鍰。