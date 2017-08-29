〈南部〉開隆宮做16歲 學子躦七娘媽亭

2017-08-29

〔記者蔡文居、王俊忠／台南報導〕昨天七夕「七娘媽生」，台南府城以「做十六歲」聞名的開隆宮，盛大舉行成年禮儀式，由市長賴清德與開隆宮主委曾景雍共同主持，學子身穿狀元裝在家長陪伴下逐一躦「七娘媽亭」，象徵「轉大人」，賴清德則期勉學子做完十六歲，代表責任更加重大。

96位少年 齊聚關帝殿「轉大人」

另東區信仰中心—關帝殿，昨天舉辦做十六歲、轉大人活動，九十六位十六歲少年參加成年禮，賴清德也期勉少年做十六歲後等同大人了，對自己與父母、家庭要負起更大的責任，雖是老生常談，卻是最基本的重要課題。

學子穿上狀元裝 騎馬遊街

府城民間信仰中的七娘媽，是孩童主要守護神。過去台灣民間流行一種「成年禮」，即在孩子十六歲時，要到七娘媽廟參拜、做十六歲，象徵孩子已長大，可以開始分擔家計。

昨天開隆宮「做十六歲」活動，參與的學子禮生依古禮向七娘媽祭拜，再躦七娘媽亭，象徵長大成人，現場擠滿人潮。

另外，開隆宮也準備了十八匹馬，由報名參與的學子，穿上狀元裝，騎馬遊街，一路從開隆宮騎到孔廟，引起大批民眾圍觀。

主委曾景雍表示，開隆宮奉祀七娘媽，歷史最為悠久，昔日府城五條港，當時有許多民眾靠在港邊打工維生，但須年滿十六歲始得領成人工資。因此，到開隆宮祭拜七娘媽，做十六歲，一則感謝神明庇佑得以長大成人，再則藉此儀式證明自己已長大成人，今後可以領取成人工資。

賴清德則期勉在場學子，參加成年禮後，自己的責任更大了，未來要更加孝順父母，「身體髮膚受之父母，不敢毀傷，孝之始也。」提醒大家愛惜自己，遠離飆車、吸菸、喝酒、毒品。他並恭喜大家在七娘媽的保佑下，順利、平安長大了。