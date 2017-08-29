〈南部〉「興濱計畫」再造歷史現場 動起來

2017-08-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市文化局昨宣告「興濱計畫」再造歷史現場有具體進展。打狗英國領事館前的一港口安檢所啟動改善作業，領事館將御海臨風，重新站上十九世紀貿易重地歷史現場，見證廿一世紀亞洲新灣區躍進。

啟動一港口安檢所改善作業

高市副市長史哲表示，放眼全球，港灣再造為國際發展趨勢，透過碼頭營造與整頓，將可為城市注入觀光、經濟發展的活水。

一港口安檢所現址主要供安檢、宿舍等用途，涉及航港局、港務公司等單位且攸關港口安檢作業，市府多次邀相關單位討論，加上立委賴瑞隆居中協商，終於取得共識，昨正式啟動改善作業。

文化局說，安檢所供奉媽祖，昨先偕同各單位進行移鑾祈福，表示對傳統信仰的重視，接著將逐步推動港警遷移、臨時安檢所設置等程序，最後會將現地改造為親水空間，讓英國領事館與港灣、大海間不再有遮蔽。

文化局指出，打狗港是高雄城市發展起點，也是重要歷史場域，英國領事館、打狗海關、雄鎮北門、旗后砲台、燈塔等歷史要角，隱沒百年後逐一修復再現，堪稱是高雄港灣發展起點的歷史廊帶，也是高雄與世界鏈結、港埠轉型新契機，高雄下一個百年發展的基礎，將從此處開始。

文化局感謝推動過程中，相關單位的協助，強調一港口安檢所改善，是恢復歷史場景重要的第一步，也是興濱計畫的具體實現。