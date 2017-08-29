〈南部〉美濃「水雉野蓮」夯 擴大5處示範區

2017-08-29

水雉野蓮棲地 全國唯一

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市美濃「里山」吸引珍貴稀有保育水雉移居，市府農業局觀察水雉三度繁殖，雖一度遭遇雙颱，但小水雉逆境中茁壯，冬天可望吸引更多族群移居；值得一提的是，農民與水雉互相依存，打響「水雉野蓮」知名度，帶動價格成長四成，農業局將擴大五處示範區，發展高雄特色農業。

知名度打響 價漲4成

農業局說，水雉就近選擇野蓮田覓食，如草螟及蛾類幼蟲，正好為農民去除害蟲，人護鳥、鳥幫人的生存默契，成為自然去除害蟲的方法，不但節省農民成本，「水雉野蓮」好口碑，帶動野蓮從每斤五十元，行情看漲達每斤七十元。

高市府近年推動生態友善農法，今年吸引珍貴稀有保育水雉首度在美濃築巢，成為全國唯一的水雉野蓮棲息地，農業局觀察水雉三度繁殖成功，七月底雙颱摧毀一窩蛋，所幸首窩四隻小水雉成功孵出，剛出生的幼鳥沒有飛行能力，會利用浮葉行走運動，由於水雉屬於早熟型的鳥類，剛出生就有能力獨力啄食，歷經風雨逆境中長大，已能跟著水雉爸爸學飛。

小水雉孵出 繁殖成功

但小水雉飛行還不到家，只能短距離移動，野蓮田覓食萌翻，看見爸爸忙著照顧另一窩蛋，每天站哨、孵蛋，還會調皮模仿爸爸蹲蛋，近來小水雉開始換上成鳥羽毛，這段期間準備迎接冬天，水雉會提前換齊冬羽，將近二週不適合飛行，卻傳出水雉媽媽被野貓襲擊死亡。

不過農業局認為水雉棲息地已成形，母鳥死亡不會影響水雉生態，隨著二窩小水雉陸續孵出長大，加上族群冬天前來避寒，可望吸引更多水雉移居，農民也為了迎來嬌客，種植野蓮、芡實等多種作物。

農業局表示，水雉是水田生態系重要的保護傘物種，與白腹秧雞、紅冠水雞等生存環境相當，營造適合生存的環境，形同保護多種水鳥，將與更多農民合作，計畫擴大五處示範區，透過生物記錄及實際操作，尋找更多在地物種，讓農村與生態共存。