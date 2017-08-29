〈南部〉清除市區髒亂點 台東縣府打造綠廊

2017-08-29

將連結周邊景點

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市海濱公園與臨海路之間大片土地，堪稱最精華的髒亂點，縣府祭出五大工程要將污穢之地改造成綠廊，與四維路國際地標等連結成景點。

台東市區海濱地段原是公墓、垃圾場，近十餘年來已改造成公園綠地，加上防風林變成森林公園，部分土地也經都市計畫變更為可興建飯店的旅遊服務區，海濱翻身成了精華區。

不過，夾雜在海濱公園與臨海路之間的數公頃公有土地長期被占用耕作及居住，樹草叢生、處處垃圾，還有排水溝經過，集髒臭於一地，並且阻絕了公路與公園的連結。

縣長黃健庭說，這裡是台東的精華區，也是髒亂點，縣府正執行四維路串連國際地標整體空間營造，將打造五．五公頃濱海綠廊與旅遊服務區、旅服區道路及停車場等，排水溝也要整建加蓋，工程總計八千多萬元。

估明年中完成

縣府表示，區內私有地將徵收，占用戶則發放救濟金，其它土地在國有地的部分將獲撥用，保安林地則租用，工程目前已陸續進行，預計明年中會全部完成。

黃健庭說，待相關工程完工後，四維路至強國街周邊及海濱公園地帶景觀將改善，可使國際地標、森林公園、海濱公園、湧泉運動公園等周邊知名景點相互連結，由點至線到面，成功串聯周邊觀光資源，帶動觀光發展。