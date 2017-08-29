〈南部〉多元化計程車 10月底前上路

2017-08-29

車身顏色 不再只有黃色

〔記者劉婉君／台南報導〕多元化計程車即將領牌上路，未來計程車不只有「小黃」，車身也可以有其他顏色，預計十月底前將有五十輛陸續上路營運。

多元化計程車和一般計程車最大的不同，除了車身顏色不再限制只有黃色，也不得在路上巡迴攬客，民眾必須透過APP等方式叫車，此外費率也鬆綁，司機可選擇豪華車款、廂型車等，提供客製化、多元化服務。

交通局長林炎成表示，市府目前已核准港龍大車隊、大都會衛星車隊、成功衛星計程車無線電台、中華衛星車隊及府城衛星車隊等五家計程車派遣業者，經營多元化計程車服務，業者將營運計畫報交通局核定後即可上路，交通局也會將核定的車型、資費公佈在官網，希望提供民眾更多元的選擇，並提升計程車服務品質。

必須透過APP等方式叫車

林炎成指出，目前業者規劃的多元化計程車有轎式、休旅式及九人座等車型，民眾只要下載業者提供的叫車APP，就可在搭車前掌握駕駛人資訊、車輛廠牌、出廠年份及車身顏色等資訊，並有預估車資、路徑紀錄等智慧先進功能。

多元化計程車網頁： http://traffic.tainan.gov.tw/PTO/Business/TBTaxi/DiversifiedTaxiInfo.htm。