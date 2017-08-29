〈南部〉公幼教師員額管控 教師團體促鬆綁

2017-08-29

快開學 還有5校附幼招聘代理教師

〔記者劉婉君／台南報導〕快開學了，南市目前還有五所學校附幼仍在辦理代理教師招聘，教師團體昨天召開記者會，要求市府鬆綁公幼教師員額管控，明年度全面招考正式幼教師。教育局表示，經了解，五校代理教師出缺是因為代理教師近日遞補教保員而臨時請辭，各校開學當天人力都會 到位，符合師生比規定，不會影響學生權益。

教育局︰開學人力不會有問題

教育局表示，五校招聘的代理老師員額均為一人，多數因原代理教師八月才辭職，受限公告招聘時間，昨天下午才陸續截止報名，今天隨即考試，各校均有老師報名，人力不會有問題，未來也會針對分發期程進行檢討。

要求明年度全面招考正式幼教師

教育產業工會與教師會昨天共同召開記者會，表示南市公立幼兒園共一百九十五所，收托一萬名幼兒，八月至今有六十所幼兒園頻頻招考代理教師，開學在即，還有五所幼兒園還沒找到老師，雖然南市今年增加十六班公幼，但名額仍不符市民的需求，家長大排長龍抽籤，中籤率低，目前公幼有增班的需求，不可能有公幼教師超額的問題，代理教師一年一聘沒有保障，增加偏遠學校招聘的困難，教育局不應進行教師員額管控，應盡可能協助學校聘足有合格幼教師證照的代理教師，明年度全面招考正式幼教師而非代理幼教師，以維護幼兒教育品質。

教育局表示，南市學校附設幼兒園代理教師比例，已從縣市剛合併時的三成，逐年調降至目前約二成左右，未來將持續檢討調降代理教師比例，而從各項幼兒教育成績來看，南市公幼品質並未因現行師資結構而打折。