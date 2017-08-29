〈南部〉大林蒲遷村建物補償 〈不計折舊〉採專案方式

2017-08-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大林蒲遷村案將進入第二階段的地上物普查，市府邀集六大公會研商，確定建物全新重建價格補償的計算，不採用「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」的標準，而是採專案方式，不計折舊。

高市府預計九月起於大林蒲舉辦地上物普查說明會，昨釋出「住、商區建地一坪換一坪、建物全新重建價格補償」訴求。

以全新重建價格補償

都發局長李怡德指出，針對遷村建物補償，市府將採「全新重建價格補償」方式，也就是不計折舊，讓所有權人可領回以「全新重建的價格」計算現有建築物的補償費。

李怡德強調，基於集體遷村的特殊性，市府確定不採用以往被認為低估的「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」標準，而採「專案」方式，不計折舊，並委託數家具公信力的民間專業公會，共同參與即將展開的地上物普查工作。

工務局則邀集高雄市建築師公會、高雄市不動產估價師公會、台灣區綜合營造業同業公會、高雄市不動產開發商業公會、高雄市土木技師公會、高雄市室內設計裝修商業公會等六大公會，陸續召開三場會議，針對如何訂定符合市場行情的建築物新建單價水準，進行研商。

工務局長趙建喬表示，所謂全新重建的概念，是以個別建物原本結構材質的新建單價為計算基礎，「例如原本是ＲＣ結構的，就以新的ＲＣ結構計價補償；原本是加強磚造的，就以新的加強磚造計價補償。」