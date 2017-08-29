〈南部〉屏東唐榮國小拆舊校舍 規劃停車場

2017-08-29

盼解決火車站周邊停車問題

〔記者邱芷柔／屏東報導〕前瞻計畫將「校園社區化改造」列入城鄉建設中，老舊校舍拆除重建之際，依各地方政府所提需求將社區與校園結合，賦予校園空間新任務，位於屏東市精華地段的唐榮國小東棟校舍因為老舊，近日正進行拆除作業，縣府有意將該區域規劃成平面停車空間，解決市中心停車位不足問題。

屏東市區火車站及周邊商圈停車不便，常常「一位難求」，被認為是阻礙商業發展的重要原因，曾有縣議員建議將有百年歷史的唐榮國小併校，把校地空間開闢為停車空間以利都市發展，但也有家長持相反意見，質疑不該為了周邊店家賺錢而犧牲校園，何況是極具歷史意義的學校。

縣府教育處副處長許沛祥指出，唐榮國小近年辦學有成，招生人數增加，目前沒有併校考量，由於唐榮國小東棟校舍老舊，在屏東新校園運動中被列為拆除對象，擴大校園功能是前瞻「校園社區化」的要點之一，唐榮國小東棟校舍緊鄰媽祖廟、火車站，對於拆除後的規劃仍在討論中，設置平面停車場是評估選項之一，但還未定案。

唐榮國小校長施世治表示，在東棟校舍拆除前曾召開多次會議，並籌辦追憶活動帶領師生跟校舍說再見，同時也邀集家長們討論拆除後的相關規劃，大家都相當期待未來校園這處寬廣的新空間。

校方建議假日可開放停車

施世治也指出，對於設置平面停車場的規劃，校方與家長們認為在不影響學生上課的情形下樂見其成，未來東棟校舍闢為平面廣場後，平日可以提供學生進行蛇板、溜直排輪等戶外活動，在學生沒有上課的假日、寒暑假也能開放停車，紓解市區停車位不足的壓力。