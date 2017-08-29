〈台北都會〉高溫缺氧 基隆河社子島段漂魚屍

2017-08-29

〔記者張凱翔、鍾泓良／台北報導〕本報接獲民眾通報，昨早到社子島基隆河一側運動時，發現岸邊有大量死魚，在夏季高溫下已經隱隱發出惡臭。環保局表示，魚屍分布範圍從中山橋到社子大橋約六公里，中午到場檢測水質發現水溫偏高、溶氧量偏低，但酸鹼值正常，死亡魚群多是烏仔魚，吳郭魚卻都安然無恙，因此初步研判應是連日高溫缺氧導致魚群死亡，預計最晚週三清除完畢。

民眾陳先生投訴本報表示，早上八時騎腳踏車經過社子島基隆河岸、迎星碼頭附近，發現河岸有一大片死魚，範圍大約從洲美橋前一路延伸到社子大橋，現場已發出惡臭，相當噁心。

環保局獲報前往現場，發現死亡魚群大約集中在中山橋至社子大橋之間，經水質測量發現水溶氧量為三．五（毫克／公升），較正常值四或五要來得低，水溫三十．三度也比往年最高均溫二十八．一度來得高，且酸鹼值七．三屬正常值，除大量死亡的烏仔魚外，吳郭魚存活狀況良好，研判應非污染而是高溫缺氧導致魚群死亡。

環保局表示，已在百齡橋、中山橋兩處架設攔污索和水利處合作打撈魚屍體，但因打撈作業尚未結束，還無法確定這次死亡魚群數量究竟有多少。環保局也說，八月以來北部連續高溫，在宜蘭冬山河、桃園老街溪及新北碧潭、汐止等地，均發生高溫形成低溶氧造成死魚事件，綜合研判此次事件亦是相同狀況。

工務局河管科長游百崧表示，大部分死魚主要集中在雙溪匯流口，約在百齡橋及洲美橋流域之間。他說，上午派出三艘船去打撈，中午前就已經有一艘滿載，而下午再加派兩艘船出去打撈，最慢週三可以清完。