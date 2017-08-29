〈台北都會〉動物之家撲殺154隻 提報農委會竟掛零

2017-08-29

創造全國死亡率第三低 議員痛批偽造文書

〔記者郭安家／台北報導〕台北市動物之家今年一月至七月已對一五四隻流浪動物進行法定「人道處理」撲殺，還包括一次「處理」七隻一個月大的幼犬，但民進黨市議員簡舒培竟發現，動保處於農委會全國收容所處理情形統計，竟登入零人道撲殺的數字，也使得所內死亡率僅四．九二％、創造全國死亡率第三低的數字，根本在偽造文書、規避「動保法」。

動保處︰沒刻意隱瞞數字 列在其他類項目

動保處長嚴一峯、動物收容組組長陳文德昨於國外考察，無法取得進一步回應。但動保處收容組獸醫解釋，沒有刻意隱瞞數字，市長柯文哲施政報告也會陳述北市人道撲殺數字，但動保處採取「安寧醫療」，以止痛藥、鎮定劑解緩動物痛苦，因此這些動物死亡後是註記在「其他類」的項目，而非「人道處理」項目。

對此，簡舒培不滿說，動保處只要餵動物吃鎮定劑，就可將這些被撲殺的動物排除於法定「人道處理」統計外，那什麼還叫「人道處理」？官員規避法規，也形同讓今年二月啟動的全國「零撲殺」政策破功，呼籲不要再自欺欺人了！

動物之家可依「動保法」第十二條規定，為解除動物傷病之苦、或經獸醫師檢查患有傳染病或重病無法治癒，而影響環境衛生等情形，進行法定「人道處理」；否則不得任意撲殺流浪動物。

根據動保處提報給農委會資料，一至七月收容一九○九隻流浪動物、一五九六隻獲得認養，但依法「人道處理」則是零隻，另外有九十四隻動物所內死亡；而其所內死亡率也僅高於連江縣、台東縣。

農委會全國收容所處理情形統計，今年不僅北市創造零「人道處理」數字，就連新北市、台南市、基隆市、南投縣及馬祖也是零「人道處理」數字。對此，動保處坦言有注意到此現象，但並未聽聞外縣市也比照北市採取「安寧醫療」；簡舒培則認為，農委會管理也有問題，而「北市動保處偽造人道撲殺數字，規避監督！」

簡舒培說，一至七月就有一五四隻流浪動物被人道處理，其中僅十七隻犬貓是因重傷、一三七隻幾乎都是幼年時被驗出法定傳染病；她說，嚴一峯大力推動動物之家委外案，攸關北市飼主、貓狗，殊不知，錯誤數字也會影響政策規劃。

她說，日前還發生民眾拾獲七隻一個月大幼犬，由派出所轉交本市動保處動物之家，不料兩小時內，動物之家就在網站公告七隻幼犬已全遭人道處理，民眾質疑其人道處理之流程，動保處動物之家僅憑一名獸醫評估，即可對動物進行人道處理，令人詬病。

對此，動保處收容組強調，流浪動物進行人道處理時，會有兩位獸醫師、一位組長把關，當天七隻幼犬感染犬小病毒，所以才進行人道處理，且處理流程前後有三、四小時，並非兩小時。