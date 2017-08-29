〈台北都會〉大都會大武崙南港9026線 週五起短程載客

2017-08-29

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市民長期仰賴多條國道客運路線，搭乘短程到基隆火車站通勤或到基隆長庚醫院看診，但近年屢遭檢舉短程載客違規，國道客運業者不敢再短程載客，引發民怨；客運業者向交通部公路總局申請開放短程載客，繼基隆客運9006、國光客運1815之後，大都會客運的9026「大武崙─南港」線也宣布從九月一日起，提供短程的區間接駁服務。

基隆市的大眾交通工具使用率將近四成，僅次於台北市，國道客運依規定不可短程載客，不過為了方便民眾通勤、就醫，業者長期以來仍提供短程的上下車服務；但去年起，陸續有民眾向監理單位檢舉，客運業者因此不敢再提供短程接駁服務，民眾無法再搭乘短程的國道客運，向民代陳情。

客運業者也滿腹苦水，強調「不是不願意載，是依規定不能載。」幾經協調，公路總局先後同意9006、1815線可短程載客，上星期再核准9026可提供武聖街到富景天下社區的區間上、下車服務，全票二十四元、半票十二元，為短程載客解套，九月一日起上路。

大都會客運總經理李建文表示，九月一日起，武聖街、藍天麗地社區合併為同一個計價點，各區段票價微幅調降，以「武聖街─南港轉運站」為例，調整為全票四十九元、半票二十四元。