〈台北都會〉淡水戲院老照誤植 打卡地標出糗

2017-08-29

錯用北市大稻埕「淡水戲館」照

〔記者李雅雯／新北報導〕「淡水戲院」、「淡水戲館」，一字之差，文史意義相差很多！

淡水區中山市場是公有市場，最近推出「會說故事的新舞台打卡地標」，想藉由老照片陳述中山市場昔日是「淡水戲院」的人文歷史，但市府市場處卻錯用日治時期台北市大稻埕的「淡水戲館」老照片，完全混淆兩者；熟悉人文史實的民眾批評，市場處未詳細審核而誤導民眾，活動名稱也誤用「新舞台」三字，可能受到「淡水戲館」影響，一路錯到底。

市場處將撤看板 重尋正確老照

對此，市場處副處長李珮綺表示，活動目的是推廣公有市場過往歷史，立意良善，現場輸出大幅照片版權在接洽時溝通上有誤差，才不慎用到錯誤照片，近期將撤下看板，接獲民眾指正後才發現錯誤，將尋找正確的中山市場現址前身「淡水戲院」老照片。

區公所曾蒐集老照 獨缺淡水戲院

記者也努力尋找正確的「淡水戲院」老照片，但詢問多方都未能獲得提供；淡水區長巫宗仁表示，區公所先前蒐集淡水地區老照片，也是獨缺淡水戲院，詢問多位地方文史工作者都未能如願。

市場處錯用的老照片是「淡水戲館」，和「淡水戲院」僅有「館」、「院」之差，但兩者卻有全然不同的歷史背景脈絡。

根據文化部文化資產局文化資產個案的導覽資料，「淡水戲館」是日治時期由日本人在台北市大稻埕興建的戲劇演出場所，後來由辜顯榮買下後整裝修建，易名為「台灣新舞台劇場」；二戰期間，美軍空襲台北，建築物被炸毀，後來的新舞台在台北市信義區重建，由中國信託商業銀行文教基金會營運，承於這段歷史，「淡水戲館」被視為新舞台的前身。

中山市場現址前身 25年前燒毀

另根據淡水鎮志，「淡水戲院」是淡水地區早期最具代表性的三家戲院之一，建於一九三○年代，是淡水第一家近代化的戲院，主要供歌仔戲、舞台戲、皮影戲和綜藝團等演出，後來才播映電影，深受軍人、學生喜愛；一九九二年因火災毀損，一度改為臨時機車停車場，後來才規劃為中山市場，市場於二○一二年十月開幕啟用至今。