〈台北都會〉世大運明閉幕 下午3點起道路交管

2017-08-29

〔記者鍾泓良／台北報導〕世大運閉幕將於卅日在台北田徑場登場，北市交通局昨公布閉幕式交通管制計畫。交通局長張哲揚表示，交管時間為卅日十五時至廿四時，交管路段包括北寧路、敦化北路、南京東路及八德路。另外，市府表示，閉幕式主題為「台北愛你Taipei Loves You」向所有參賽選手致敬，讓外國運動員感受迷人的台北，對於眾所矚目的熄聖火儀式，由於開幕時是用「迎神」概念迎接聖火，閉幕就會用「送神」方式熄聖火。

公車將取消停靠兩站

根據交通局交管計畫，封閉路段為北寧路全線封閉、敦化北路北向慢車道封閉，封閉路段區域除世大運專用車輛外，其他車輛禁止進入、通行；管制路段為敦化南路北向慢車道及一線快車道、南京東路東向全部車道、八德路雙向全部車道，管制路段除世大運專用車輛及公車外，其他車輛禁止通行。

另外，閉幕式會場周邊也將實施停車管制，管制時間為中午十二時至晚間廿四時。公車於管制時段十五時至廿四時取消停靠台視站及市立體育場站兩站；YouBike社教館站及台北田徑場站等兩站，則是中午十二時至晚間廿四時暫停營運。

閉幕用「送神」方式熄聖火

而這次閉幕式主題為「台北愛你Taipei Loves You」向所有參賽選手致敬，讓外國運動員感受迷人台北，北市昨天也透露閉幕式十大重點。而對於眾所矚目的熄聖火儀式，團隊指出，當初開幕時用「迎神」概念迎接聖火，閉幕就會用「送神」方式熄聖火，但對於細節則是保密到家。

世大運開閉幕執行團隊總策畫涂建國也提出閉幕式十大必看重點，包括實力樂團滅火器、TRASH，歌手家家、阿爆、徐佳瑩、紀曉君等歌手的歌曲表演，熄聖火則配合嗩吶與薩克斯風的中西融合、電音結合原住民古調、下屆主辦國義大利拿坡里的百年舞蹈等，保證不會輸給開幕。