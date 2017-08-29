〈台北都會〉基隆輕軌經濟效益 議會要求定期會報

2017-08-29

〔記者俞肇福／基隆報導〕前瞻建設計畫的預算在立法院引起藍綠激戰，基隆市議會臨時會昨天針對已納入前瞻計畫的基隆輕軌，藍綠議員也爭辯不休，市議會最後決議，請市府與鐵路改建工程局審慎評估輕軌建設的經濟效益，並要求市府定期報告向中央爭取前瞻計畫經費的績效。

民進黨市議員張錦煌說，他在十七年前參選時就有「捷運到基隆」的議題，基隆如今好不容易爭取到輕軌捷運，竟然又有人反對，捷運是基隆人的夢，機場捷運蓋了二十年，試問基隆有幾個二十年可以等待？

民進黨市議員洪森永說，基隆輕軌是輕運量的輕軌捷運，在北北基桃四縣市當中，唯獨基市還沒有捷運建設，捷運一趟至少可以運輸二百五十到四百人，基隆郵輪觀光已突破一百萬旅客，不論觀光客或國人搭郵輪出國，都可以透過輕軌轉搭郵輪，相當便捷。

洪森永說，八十一億元的輕軌建設經費，約三十億元用在軌道、約三十億元購買車廂，還有約二十億元投資七堵區車站商場，輕軌是讓基隆市再生的重大建設，他呼籲各黨派議員團結支持，督促中央趕快完成。

但國民黨市議員韓良圻說，現在的2088快捷公車做得很好，輕軌還要到火車站才能搭車，市民更需要的是快捷公車直達台北；藍營市議員張漢土也質疑輕軌是否能滿足基隆人的交通需求？基隆更想要的是台北捷運拉到基隆市，輕軌只能算是「台鐵的輕軌」，便捷性還輸給2088快捷公車。

親民黨市議員楊秀玉提醒市府，基隆輕軌要考慮低載客率和高維護的沉重財務負擔，不要債留子孫。