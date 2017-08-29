〈台北都會〉基隆首創刺網實名制公告 明年起取締

2017-08-29

9月起至年底為輔導期

〔記者林欣漢／基隆報導〕刺網破壞海洋魚類保育及生態資源，長期衍生爭議，基隆市政府已訂定「刺網實名制」相關規範，漁船、網具都必須標識漁船編號等資訊，昨天公告，九月起是宣導期，從明年元旦起展開取締，違者最重可處十五萬元罰鍰，是全國首創。

刺網是讓網具以橫切或斜切水流的方式張設，隨著潮流或風力漂流在魚群通過的路徑，等待魚類被網具纏住，只要魚群經過，幾乎都成了囊中物，大小通抓全都躲不掉，若刺網脫落掉入海底，底棲的珊瑚、蝦蟹等生物只能被纏住受困等死，嚴重傷害海洋生態。

基隆市政府在今年初訂定「基隆市刺網漁業管制措施」，不再核發刺網漁業執照，並規定其他縣市經營刺網漁業的漁船，必須轉型才能轉籍到基隆市，目前設籍基隆的刺網漁船仍有一百二十七艘。

市府產業發展處海洋事務科科長蔡馥嚀表示，基隆市的刺網漁船經過徵詢後，高達九十八艘有意願參與輔導轉型，改從事「一支釣」、「曳繩釣」等友善漁業，市府向漁業署申請「基隆市刺網漁業輔導轉型計畫」已獲核定，今年斥資八百餘萬元補助四十五艘刺網漁船轉型，明年會繼續申請補助。

為了推動「刺網實名制」，市府進一步研擬「基隆市所轄海域刺網漁業採捕水產動植物及有關限制事宜」，未來在基隆市海域作業或基隆市籍的刺網漁船，必須在所有浮球標識漁船名稱、編號、漁具名稱和刺網層數，網具兩側端點的浮子也應標識漁船編號，每十五公尺至少設一個標識浮子，固定在網具上供明顯識別。

此外，距離岸邊三浬的海域範圍內，禁止使用多層刺網（含二層）採捕水產動植物，在基隆沿岸、基隆嶼及北方三島五百公尺內海域，全面禁止任何形式的刺網作業，違者可處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

不過，在每年十二月至翌年一月底的冬至前後、烏魚汛期間，漁船可向市府申請使用刺網捕撈烏魚，但必須獲核准才行。

蔡馥嚀表示，「刺網實名制」將從九月起宣導到今年底，明年一月正式實施，透過刺網管制宣導及漁具標識等政策的推行，建立漁民愛護海洋生態、永續利用漁業資源的觀念。