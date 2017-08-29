〈北部〉七夕石頭公生日 兒童綰絭保平安

2017-08-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕昨為農曆七月七日七夕情人節，也是石頭公誕辰，宜蘭縣府昨在冬山鄉八寶石聖爺廟舉辦「兒童守護節─綰絭（音同晚卷）保平安」活動，為石頭公舉辦「生日趴」，許多家長帶著小朋友到廟「求貫」，代理縣長吳澤成也抱著幼兒觸摸廟內石頭公、再為孩童掛貫，盼為小朋友帶來好運，也祈求身體健康。

給石頭公當義子

冬山鄉石聖爺廟供奉石頭公，早年醫學不發達，幼兒夭折率高，父母在石聖爺聖誕這天，就會帶著小孩到廟祈求「綰絭（又稱掛貫）」，給石頭公收作義子，再佩掛古錢幣作記號，之後每年七夕再返廟祈福、換絭，直到十六歲脫貫，才是長大成人，是冬山鄉的特色「成年禮」。

綰絭是冬山鄉重要習俗，傳承已超過二百多年，宜蘭縣府擴大為「兒童守護節」，迄今已舉辦十四屆，推廣綰絭的傳統文化。縣府昨在石聖爺廟舉辦兒童擲杯比賽、親子童玩DIY、歌仔戲團等活動，其中又以求絭（求貫）、綰絭（掛貫）、退絭（退貫）等儀式最受人注目。「願每個孩子都能平平安安！」吳澤成說，兒童守護節已登錄為宜蘭縣無形文化資產之一，希望兒童能健康、順利長大成人，也透過每年舉辦傳統活動，盼將文化傳承下去。

今也有不少家長帶著剛滿週歲的孩子「求貫」保平安，求得「綰絭」後，再帶著孩子走過幸福門，完成整套祈福儀式。帶著二歲幼兒前來求貫的羅媽媽說，這次帶著孩子來，不僅求平安，也希望讓孩子傳承這項悠久習俗。