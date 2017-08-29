〈北部〉玉里百歲茄苳結連理 6對鑽石婚見證

2017-08-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮民廣場內有二株比鄰生長的老茄苳樹，「脈脈含情」相望將近百年，終於在昨天七夕情人節被「牽紅線」，玉里鎮公所為老樹舉辦「世紀婚禮」，不但有大紅花轎「迎娶」樹奶奶，還邀請六對結婚超過六十年的「鑽石婚」阿公阿嬤證婚，十分溫馨！

出動大紅花轎迎娶樹奶奶

玉里鎮民廣場前身是玉里國小舊校區，從大正九年（一九二○年）創校迄今，即將滿百歲，由於校址位於玉里活動斷層上，玉里國小已於二○○九年遷移新址，舊校區改稱玉里鎮民廣場；而廣場靠近民權路璞石藝術館這一側，有五株百年老茄苳，見證玉里鎮的變遷和成長，老樹更是玉里人共同記憶！

老茄苳樹 是玉里人共同記憶

啟模里長陳文祥說，他在學校旁邊長大，小時候常常到樹下玩耍，那時候老樹就很大了，從校門望進去這二株茄苳老樹特別巨大，而茄冬樹是雌雄異株，左邊是樹爺爺、右邊是樹奶奶，母樹每年春天還會開花結果。

老樹的情人節「世紀婚禮」昨天熱鬧舉辦，樹身披掛大紅彩帶、彩球，兩樹之間還拉起紅線，隆重又喜氣，樹下聚集觀禮賓客，在玉里國樂團充滿節慶氣氛的樂音中，有迎親隊伍舉著二個大大的「囍」字牌，還有四人抬大紅花轎，在鞭炮聲中繞行廣場「迎親」，還有切蛋糕、吃湯圓等活動。

婚姻秘訣 阿公說種田太忙沒空吵架

婚禮由鎮長龔文俊當主婚人，六對結婚超過六十年「鑽石婚」爺奶當證婚人，年紀最長的九十二歲洪進興、九十六歲洪張滿夫婦，今年結婚滿七十年，洪進興說，他和大四歲的太太「是自由戀愛」，被問到「婚姻美滿的秘訣」，他笑著說：「種田太忙了都沒空吵架！」但洪張滿在旁害羞地笑說：「沒有啦，我們是媒人介紹的」，婚後才開始戀愛。

玉里鎮長龔文俊說，今年玉里鎮建鎮一百年，繼二月在玉里大橋的歐亞、菲律賓版塊交界處，舉辦「邂逅六百萬年．吻在玉里」西洋情人節活動，也在七夕替老樹辦喜事，希望打造玉里鎮是浪漫的「愛情小鎮」。