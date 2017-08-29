〈北部〉退休師助學扶弱 獲全國教育奉獻獎

2017-08-29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣後龍國中教師呂明雄退而不休，長年投身青少年輔導工作，更積極參與後龍鎮萬善祠社會慈善工作，挹注在地教育、辦理學生免費晚自習、營養晚餐及清寒獎助學金，幫助弱勢學生等，成為穩定校園、幫助社區發展的重要民間力量，今年獲行政院教育部「全國教育奉獻獎」，全國僅十二人獲此殊榮。

七十九歲的呂明雄，擔任教師三十八年，於民國八十八年退休，桃李滿天下。民國七十九年起，他加入苗栗縣觀護協會，擔任講師及志工，勸導許多青少年，改過向善，協助進行預防犯罪宣導，降低犯罪率等，一○二年獲頒中華民國觀護協會金舵獎。

八十九年起，呂明雄設立英文獎學金，每年頒發一萬五千元獎金，提高學生學習英文興趣。他也擔任後龍鎮萬善祠委員及文書組長，設置百姓公急難救助辦法及清寒獎學金，發給突遭變故家庭及弱勢學生慰問金、獎學金等。

呂明雄也擔任苗栗縣後龍鎮觀光發展協會總幹事時，蒐集鎮內十二處景點，製成觀光景點地圖及美食分佈圖，分贈各界，促進當地觀光產業，再創榮景。

苗栗縣長徐耀昌昨天表揚全國教育績優人員、技藝教育績優人員、第五十七屆中小學科學競賽團體暨個人獎以及今年大學指考成績優異學生。

除呂明雄外，頭屋國中老師洪淑貞積極耕耘技藝教育，獲教育部技藝教育績優獎。

公館國小謝昀蓁、李畇蓁、羅偉誠等三位學生以「萬獸之王機械獸」獲得中小學科學競賽國小組生活與應用學科第一名；頭份國中陳可倪、林禹辰、林冠妘等三位學生，獲得國中組化學科第一名；苑裡鎮客庄國小也以「免電冰箱—汽化熱」的研究獲得最佳鄉土教材獎。

而今年大學指考，私立建臺中學徐柏勳、江哲維分別考取政大教育學系及輔大醫學系、國立竹南高中劉任竣考取政大歷史系，其中江哲維是參與鮭魚回流計畫學子，展現苗栗深耕教育成果。