〈北部〉oBike亂停 寶山鄉將拖吊

2017-08-29

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕無樁共享單車oBike最近頻繁出現在新竹縣寶山鄉，騎到哪裡丟到哪裡的作法引發地方民眾反感，鄉長邱坤桶說，已接獲民眾檢舉影響市容觀瞻，業者或使用者最好自律管理，否則將請清潔隊拖吊清除。

新竹縣政府也表示，業者應負起責任解決停車佔用公共空間和亂放是否會影響交通安全等問題，而且要能讓使用者可以依循配合。

寶山鄉籍的縣議員邱振瑋發現，最近不知道是業者投放還是有民眾從新竹市或新竹科學園區騎過來，寶山鄉不論是行政機關密集的市區或偏遠山區，路旁都可以看得到隨意停放的oBike單車，而且數量越來越多，這可能是業者做生意的手法，也有可能是使用者「騎到哪裡就丟在哪裡」的後遺症。

邱坤桶說，已經接獲不少鄉民反映，oBike單車在鄉內出現越來越頻繁，沒人知道業者到底有沒有在管理，但市容觀瞻的確已經受到影響，甚至有民眾建議清潔隊把這些亂丟在路邊的單車當成垃圾清除掉。

要求自律 會先貼紙條提醒

邱坤桶強調，已經請清潔隊先以貼紙條的方式提醒業者或使用者自律管理，如果這個亂象之後沒有改善，不排除讓清潔隊拖吊清除以恢復市容整潔。

不少寶山鄉民也說，寶山鄉境大多是山區，道路的坡度都不小，如果是順著斜坡往下滑，騎單車是蠻輕鬆的，但如果要騎單車爬坡就會很吃力了！oBike單車想要在寶山鄉推廣普及，恐怕難度不小。