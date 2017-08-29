〈北部〉龍興國中釋空間 設非營利幼兒園

2017-08-29

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園市首家使用國中校舍餘裕空間設置的「龍興非營利幼兒園」，昨天在中壢區的龍興國中揭牌。

為改善公立幼兒園的不足，市府從一○四年起開辦非營利幼兒園，迄今已開辦桃園區中路園及龍祥園、龜山區文欣園及中壢區內壢園，今年再增設中壢區龍興園及桃園區大有園，招收總數七四○人，一○七學年度將再增設四園，招收總數可達一一九二人。

滿足雙薪家長幼托需求

市府教育局長高安邦昨天出席揭牌時與幼兒們同樂，並送給小朋友們「小書禮袋」，鼓勵孩子們喜愛閱讀、快樂長大。

高安邦表示，因應少子女化趨勢，提供滿足家長需求及兼具品質的平價教保服務，是桃園市幼兒教育政策的目標。新型態的非營利幼兒園，寒暑假期間照常上課、晚間可以延托到七點，已成為雙薪家長的優先選擇，未來除增設公立幼兒園（班），也要著力興辦非營利幼兒園，提供平價收費、優質合宜的教保服務，以減輕家長負擔。

高安邦說，教育局為增加公立及非營利幼兒園，積極盤點學校可用空間、配合社會住宅及新建設施納入幼兒園規劃，預估一○九年之前可再增加四五○○個名額。

委由南亞學院幼保系經營

昨天揭牌的龍興園，巧妙運用動線區隔國中與幼兒園的活動空間，利用原有二間專科教室打造三間室內活動室，每間足足有廿一．三坪大；龍興幼兒園委由南亞技術學院經營，由該校幼兒保育系執行，營運成本原每月每生八二五六元，因政府負擔四十％、家長負擔六十％，每月每生家長僅須繳費四九五四元，目前招收九十名三至五歲幼兒，另備取廿六名。