〈北部〉農曆七月不避諱 七夕25對登記結婚

2017-08-29

還有5對同性伴侶完成註記

〔記者鄭淑婷、陳昀／桃園報導〕真愛無敵、不畏農曆七月，就是要選在「七夕情人節」緣訂終身。桃園市昨天有廿五對新人完成結婚登記、五對同性伴侶完成註記，八德戶政事務所特地準備象徵「早生貴子」及「甜蜜蜜」的金鏟子及巧克力，為前來登記結婚的新人增添喜氣及祝福。

市府民政局表示，民間仍有農曆七月不宜婚的習俗，昨天各戶政事務所受理結婚登記對數，分別為中壢八對、桃園六對、平鎮六對、八德三對、新屋、楊梅各一對，特別的是，中壢、龍潭各有兩對同性伴侶辦理註記，桃園也有一對。

八德戶政所送金鏟子、巧克力

民政局表示，民間對於農曆七月有著諸多忌諱，像是買車、入厝、結婚等都會盡量避開，儘管農曆七月有著浪漫的七夕情人節，但歷年來選在這天結婚的對數就不多，昨天全市完成結婚登記與同性伴侶註記的共有卅對，與西洋情人節的一○八對、五月廿日的三一八對相較，落差不小。

儘管如此，八德戶政事務所主任王瓊慧表示，為給新人增添喜氣及祝福，特地準備金鏟子及巧克力，送給前來登記的新人。其中，廿一歲的彭書韋與交往三年的十八歲女友石雅真，就選在昨天互許終身。

基督徒新娘：幸福自己掌握

從事電梯保養工作的彭書韋與石雅真，因打籃球而結識、交往，兩人笑說：「籃球是我們的媒人，連約會都是在籃球場！」石雅真說，她在學校參加籃球隊，只要有比賽、需要特訓，就會請彭書韋來當教練，兩人幾乎天天在一起，當她生活有挫折時也有他在一旁陪伴，逐漸從朋友變成情人；彭書韋說，他就是喜歡石雅真練球的認真態度。

石雅真表示，選在七夕互許終身很有意義，長輩雖一度反對，但她是基督徒，沒什麼好忌諱，且幸不幸福是掌握在自己手中，長輩們理解後也都給予支持及祝福。