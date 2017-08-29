〈北部〉花蓮文旦量減價揚 警出動「護柚」

2017-08-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台灣最大的文旦單一鄉鎮產地位於花蓮瑞穗鄉，總面積達八百公頃，每年在節氣「白露」前十天進入採收季，今年白露九月七日，因此農民昨天起開始進行採收工作，警方昨天起也啟動年度「護柚專案」警力校閱，長達廿五天採收季節將加強夜間巡邏。

長達25天採收季 加強夜間巡邏

瑞穗鄉文旦產銷班第六班班長楊儒榥說，今年瑞穗文旦減產約二成，盤商很早就來產地批貨，價格也比去年好，批發價一斤上看三十元，價格好也讓果園最近出現可疑人車，感謝警方協助加強巡邏，保住農民心血！

開花遇雨且天牛危害 減產2成

瑞穗鄉農會表示，今年因為閏六月導致文旦開花遲到半個月，開花後又碰到下雨導致落花，授粉受到影響，夏季又有窄胸天牛危害，文旦果樹的根部被天牛幼蟲入侵啃蝕細根，導致部份文旦果樹枯死，所幸躲過颱風，今年雖產量稍減約二成，但品質因氣候條件佳，預估又甜又好吃。

高品質文旦 每公斤喊出30元

節氣白露前一個月，瑞穗就已有盤商來看貨，依品質每公斤二十元起跳、高品質喊出三十元；而瑞穗文旦也因量大，許多農民第二、第三代返鄉，協助父祖輩使用網路行銷，楊儒榥說，現在大多數柚農都有能力自產自銷，只是網路行銷上要比較加油，產區接近八成的文旦都是自己賣，收益也比交盤商好。

隨著文旦產季到，農民也開始擔心宵小入侵，去年鶴岡教會牧師自己的倉庫還遭竊。鳳林警分局長楊峰明說，警方今年度「護柚專案」從昨天八月廿八日起，持續到九月十七日，共廿五天，結合瑞穗、紅葉、富源、大富派出所組合警力，加強文旦果園巡邏。

他說，台九線東側的鶴岡村果園，每天在鶴岡大橋北端、一九三線道、瑞港公路西段以及各文旦集貨場、倉庫，執行機動巡邏、盤查可疑人車。

至於台九線西側瑞穗鄉瑞祥村，在瑞穗特一號道路、產區及集貨場巡邏，機動盤查人車；此外偵查對夜間也加強防竊勤務，各組專案輪流值勤時間從晚間八時持續到凌晨四時，防堵竊案發生。