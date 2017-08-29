〈北部〉竹市大車站規劃 日本岡山副市長分享經驗

2017-08-29

〔記者洪美秀／竹市報導〕日本岡山市副市長佐佐木正士郎等人昨天到新竹車站，聽取新竹市長林智堅說明市府未來針對大車站的「新竹之翼」規劃，也分享日本岡山車站經驗，他很認同市府的規劃，期待新竹大車站跨站平台計畫，串聯新竹市前、後站發展，帶領新竹市起飛。

佐佐木從新竹車站對面的停車場十二樓俯瞰時，也問市府是否有將新竹車站與「新幹線—台灣高鐵」串聯起來？林智堅說，未來市府也將透過大新竹輕軌計畫串聯到竹北高鐵站，讓整個大新竹交通路網串聯整合起來，讓新竹大車站與大新竹輕軌做完整結合。

林智堅表示，日本岡山市與新竹市是姐妹市，他今年四月率市府團隊到岡山交流，考察當地的輕軌、捷運和岡山車站，此次邀請佐佐木到新竹市參加「大新竹論壇」，期許透過他的經驗分享，提供市府未來大車站計畫與輕軌計畫的參考。

林智堅說，新竹車站是個百年古蹟車站，兼具文化傳承與交通運輸等樞紐，但因為鐵路將前站與後站切割，使得城市的發展著重前站，後站區塊未能均衡發展，市府已爭取中央前瞻計畫要進行「新竹大車站新竹之翼」的跨站平台規畫，除保留文化古蹟車站，更希望縫合前、後站的城市落差，讓這條城市軸線跨過車站，從文化古蹟城區連結到百年新竹公園及十八尖山。

林智堅強調，未來大車站內的跨站平台除具備交通運輸功能，最重要的是有商業發展，除有商圈及市民逛街商城，更可打造國民運動中心、圖書館及各類藝文商城，這些都可透過論壇進行討論，藉由產、官、學界進行研討與激盪，讓大車站未來的想像更具體。