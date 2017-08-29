〈北部〉過嶺森林公園開工 四季不同風情

2017-08-29

面積1.7公頃 未來中壢新景點

〔記者李容萍／中壢報導〕位於中壢區過嶺里的「桃花園造林計畫統包工程─中壢山嶺段工區」昨天開工，市長鄭文燦表示，這處工區將打造成面積約一．七公頃的「過嶺森林公園」，區內會種植一九二棵喬木、二萬二千棵灌木，多樣的樹種可在一年四季展現不同風情，另有步道系統、生態池、簡易照明等，將成為市民休閒的好去處。

鄭文燦指出，農業局將在此種植的樹種有鳳凰木、黃花風鈴木、洋紅風鈴木、落羽松、楓香、青楓、山櫻花、紫薇等喬木，還有黃扇鳶尾、杜鵑、台灣赤楠、紫牡丹、葉下珠、桃金孃等灌木，未來四季有不同的景觀可以欣賞，春天時可見山櫻花綻放，接近夏天時能見到鳳凰木、黃花風鈴木、洋紅風鈴木、紫薇的鮮豔花朵，秋冬時能觀賞落羽松、楓香、青楓逐漸變色轉黃，與公園內的水池連接成優美景致。

規劃設置步道、生態池

鄭文燦說，這項工程經費九六三萬元，工期三個月，由廠商保固兩年，以確保樹木能順利生長，另規劃設置步道系統、生態池和簡易照明，將活動空間公園化。

農業局長郭承泉表示，農業局推動的「桃花園造林計畫」，利用水圳、戰備道路、綠色隧道、地景公園等土地造林，可促成土地活化，也讓市區空氣品質變好、休閒空間增加；已完成造林面積一．七九公頃，分別在大園區桃二十二線區道種植大葉山欖二八五株、許厝港戰備道路種植苦楝一五○株、觀音區樹林休閒走廊的穗花棋盤腳四十一株及流蘇一○七株、新屋區桃園大圳旁種植苦楝二四六株。